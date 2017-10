Virtual Reality-Ausstellung in Frankfurt

Diese Ausstellung hat einen hohen Adrenalin-Faktor: Im Frankfurter Kunstverein können Besucher auf Wolkenkratzern balancieren, auf einem Laufband um ihr Leben rennen oder die Tatorte realer Mordfälle besuchen.

Oh. Mein. Gott. Ich stehe auf einer Holzplanke, sie ragt über das oberste Stockwerk eines 160 Meter hohen Wolkenkratzers hinaus. Lauter Wind umweht meine Nase. Meine Knie zittern. Mein Magen beginnt zu rebellieren. Ich trete einen Schritt zurück, nehme die Virtual Reality-Brille von der Nase und befinde mich wieder auf sicherem Gelände, hier im ersten Stock des Frankfurter Kunstvereins - zum Glück.

Weitere Informationen Info "Perception is Reality - Über die Konstruktion von Wirklichkeit und virtuelle Welten"

bis 7. Januar 2018



Kunstverein Frankfurt

Steinernes Haus am Römerberg

Markt 44 Ende der weiteren Informationen

Die Virtual Reality-Brille, die mich da mal schnell auf ein Hochhaus teleportiert hat, befindet sich in der Ausstellung "Perception is Reality". Sie ist noch bis zum 7. Januar im Kunstverein am Frankfurter Römerberg zu sehen, oder besser: zu erfahren.

Bis ins Universum schaukeln

In dieser Ausstellung ist Mitmachen wirklich angesagt. An neun Stationen können die Besucher die Schau mit einer VR-Brille vor den Augen und einem Controller in der Hand erleben: Sie können auf der Planke balancieren, bis ins Universum schaukeln oder vor schlimmen Verfolgern wegrennen. Die VR-Räume wurden nicht nur von Künstlern gestaltet, sondern auch von Spiele-Entwicklern oder dem bayerischen Landeskriminalamt: Hier können Besucher virtuelle Nachbauten realer Tatorte begehen.

"Als eines der ersten Ausstellungshäuser in Deutschland integrieren wir ein neues Medium, Virtual Reality, in eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst", freut sich Franziska Nori, die Direktorin des Kunstvereins und Kuratorin der Ausstellung. Sie ist sich sicher: "Langfristig wird sich Virtual Reality in der zeitgenössischen Kunst etablieren."

Grenzen der Kunst erweitert

Wie weit Virtual Reality das Erlebnis von Kunst erweitern kann, zeigt die Ausstellung eindrücklich. Zwar sind die Hochhausschluchten noch etwas pixelig und die Sonne am Horizont wirkt wie ein gelb-oranger Fleck. Mein Verstand weiß auch genau, dass all das nicht echt ist - doch meine Knie, mein Magen und alle Instinkte sagen trotzdem etwas ganz anderes.