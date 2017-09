Zwei Tourneen in einem Jahr: Joel Brandenstein kommt im Oktober erneut nach Hessen. Während der Sänger bei YouTube längst ein Star ist, machen ihn Live-Konzerte allerdings noch nervös.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Er trägt Jeans, ein schlichtes schwarzes Shirt, darüber eine Strickjacke. Seine dunkle Cap verdeckt die braunen Haare. Joel Brandenstein ist niemand, der durch sein Aussehen gleich an einen Bühnenhelden erinnert. Der 33 Jahre alte Newcomer aus Nordrhein-Westfalen verzichtet auf Tam Tam - und füllt dennoch große Konzerthallen. Am 1. Oktober spielt er in der Stadthalle Kongress Palais in Kassel, am 10. Oktober ist er in der Jahrhunderthalle in Frankfurt zu sehen.

Brandenstein live zu sehen war für seine überwiegend weiblichen Fans bislang unmöglich. Bis Anfang diesen Jahres performte der Romantiker nur auf der Video-Plattform YouTube. Da kommt er auch ganz locker rüber. Doch live zu spielen, das macht ihn auch nach seiner ersten Konzerttour, die im Frühjahr stattfand, noch nervös. Je mehr Fans da sind, desto leichter wird es aber für den gelernten Industriekaufmann: "Je weniger Menschen vor der Bühne stehen, desto mehr schüchtert es mich ein. Dann sieht man wirklich jeden Einzelnen, sieht die Reaktionen in deren Gesichtern."

Sonst nur live vor seiner Mutter

Auch habe er manchmal Angst, dass ihm die Stimme versage oder er nicht zwei Stunden lang performen könne, meint der 33-Jährige. Seine einzigen Zuschauer waren bis vor Kurzem noch ein paar Freunde oder seine Mutter. Im Frühjahr diesen Jahres war Brandenstein dann zum ersten Mal auf Tournee gegangen, überwiegend in kleineren Locations.

Weitere Informationen Brandensteins Fangemeinde Facebook : etwa 578.000 Likes

YouTube : etwa 320.000 Abonnenten

Instagram : etwa 80.100 Abonnenten Ende der weiteren Informationen

In Frankfurt spielte er in der Batschkapp. Seine Konzerte waren nach 48 Stunden bereits ausverkauft. Die logische Folge: Eine zweite Tournee in größeren Hallen. So werden aus ursprünglich acht geplanten Auftritten nun 20 weitere in einem Jahr.

YouTube als Karrierekick

Brandenstein textet und komponiert selbst und er spielt Klavier. Angefangen hatte er aber mit bekannten Songs, die er in seinem eigenen Stil coverte und auf YouTube hochlud. Einen eigenen selbstgeschriebenen Song zu veröffentlichen, das habe er sich anfangs gar nicht getraut, sagt der Sänger. In seinem ersten Musikvideo habe er sich noch versteckt - und das nicht nur hinter fremden Songtiteln: "Ich hab's in der hintersten Ecke meines Zimmers aufgenommen, die Käppi so weit ins Gesicht gezogen, dass man mich kaum erkennt."

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Erst als Brandenstein 2014 beginnt, seine eigenen Songs ins Netz zu stellen, gelingt ihm der Durchbruch: Sein Lied "Diese Liebe" erreicht über 13 Millionen Aufrufe auf YouTube, der Song steigt in die Top 20 der deutschen Charts ein. YouTube wird sein Sprungbrett zur Musikkarriere.

2017 bringt Brandenstein sein erstes eigenes Album raus, es heißt "Emotionen". Ein Album voller Herzschmerz, Trennungsfrust und sanften Tönen. Deutsche Kuschelsongs eben. Seiner Vorliebe für Cap oder Wollmütze bleibt er bis heute treu, egal ob als YouTuber oder Bühnenmusiker.

Lieber Konzerte als YouTube

Müsste Brandenstein sich zwischen YouTube und Live-Auftritten entscheiden, dann fiele seine Wahl inzwischen auf Konzerte. "Im Internet ist alles so anonym. Man kann liken, man kann kommentieren, aber wenn jemand zu mir auf die Straße kommt und mich anspricht, dann emotionalisiert mich das mehr", meint er.

Den Draht zum Publikum hat Brandenstein auch auf seiner ersten Tour in Hessen genossen: "Das Konzert in der Batschkapp war ein sehr, sehr schönes intimes Konzert", sagt er. Bei der Zugabe seien die Fans aufgestanden. "Sie haben ihre Handy rausgeholt, das Licht am Handy angemacht und meinen ersten Song 'Diese Liebe' mitgesungen." Sogar weitgehend textsicher - ein Gänsehaut-Moment für den Newcomer.