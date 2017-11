2018 in Frankfurt: Werke des US-Künstlers Jean-Michel Basquiat (l.) und eine Bestandsaufnahme zur Politik in der Kunst unter dem Titel "Power to the People".

Rubens, Basquiat und Kentridge - diese drei Stars der Kunstwelt gehören zu den kommenden Ausstellungshöhepunkten in Frankfurt, die Intendant Demandt am Freitag vorstellte. Im nächsten Jahr werden allerdings Bauarbeiten die Besucher behindern.

Der flämische Barock-Maler Peter Paul Rubens im Städel, US-Graffiti-Künstler Jean-Michel Basquiat in der Schirn und Installationen des Südafrikaners William Kentridge im Liebieghaus - sie gehören zu den Ausstellungs-Highlights 2018 in Frankfurt. Philipp Demandt leitet seit gut einem Jahr diese drei Häuser, am Freitag hat er seine Pläne vorgestellt.

Wilhelm Kuhnert "Elefanten flüchten vor Steppenbrand" (Ausstellung in der Schirn ab Ende Oktober 2018) Bild © National Museum of Wildlife Art, USA

In der Schirn, dem "Haus der Entdeckungen", wie Demandt sagt, gibt es nach dem Star Basquiat eine Ausstellung zur Frage, wie politische Kunst heute aussieht ("Power to the People"), und zum Thema "Wildnis in der Kunst". Vorgestellt werden der 1985 geborene Franzose Neil Beloufa und der in Vergessenheit geratene Tiermaler Wilhelm Kuhnert (1865-1926).

Bundesbank-Speisesaal im Städel

Auch im Städel stehen nach Rubens eher unbekanntere Namen auf dem Plan: die weltreisende Fotografin Ursula Schulz-Dornburg und Lotte Laserstein, Demandt zufolge "eine der zentralen Wiederentdeckungen des frühen 20. Jahrhunderts". Das Jahr endet mit Op-Art-Künstler Victor Vasarely, der für eine Stilrichtung der bildenden Kunst der 1960er Jahre steht; für die Ausstellung wird der von ihm entworfene Speisesaal in der Bundesbank aus- und im Städel wieder aufgebaut.

2018 stehen auch Sanierungsmaßnahmen an. Die Ausstellungsräume in der Schirn werden von Juni bis September geschlossen, weil Parkett und Klimatechnik erneuert werden müssen. Kleinere Ausstellungen müssen in dieser Zeit in Nebenräume ausweichen. Im Städel muss die Sandsteinfassade auf der Mainseite erneuert werden. 2018 soll der Rasen vor dem Städel zu einem Skulpturengarten umgestaltet werden. Das Liebieghaus sei ohnehin "seit vielen Jahren ein Sanierungsfall", sagte Demandt.

