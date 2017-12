Das Jahr 2017 hat viel Stoff geliefert für Satire, Ironie und Boshaftigkeit. Die Kasseler Caricatura zerrt in ihrem Jahresrückblick auch alles schon wieder Verdrängte ins Gedächtnis zurück.

83 Cartoonistinnen und Cartoonisten haben sich der wirklich wichtigen Themen des Jahres 2017 angenommen. Immer neue Fragen im Dieselskandal, die ersten 100 Tage der Amtszeit von Donald Trump und wie der wohl berühmteste Träger dieses Vornamens darauf reagiert.

Modefragen von Gendergap bis Bommelmütze

Die Cartoons des Jahres 2017

9.Dezember 2017 bis 18.Februar 2018

Auch Stil- und Modefragen kommen in der Kasseler Ausstellung nicht zu kurz. Heißt der Sehschlitz in Burkas wirklich "Gendergap“? Sind Flüchtlinge out? Durften die Typen mit dem Herrendutt als Kinder keine Bommelmützen tragen?

An Bedeutung gewonnen hat eindeutig auch die Ernährung. Bleibt zu klären: Sind fleischfressende Pflanzen vegan? Und schmecken die Angehörigen aller Religionen gleich? Zutiefst demokratisch ist dagegen die Frage nach dem Männerwahlrecht in Sachsen. Und was passiert, wenn die Deutsche Bahn verantwortlich für Lücken in zahlreichen Lebensläufen ist?

Mit dem Auto auch mal diskutieren

"Die Geister, die ich rief...." Cartoonist Dirk Meissner sieht ein Eigenleben der Dinge kritisch. Bild © Dirk Meissner/ Caricatura

Lückenlos ist dagegen vielerorts die Videoüberwachung – das freut unter Umständen auch schon die ganz Kleinen. Vati und Mutti dagegen streiten mit dem Drucker, ob er wirklich kein Papier mehr hat. Oder sie diskutieren mit dem selbstfahrenden Auto, ob es Bescheid sagen muss, wenn es noch mal weg möchte.