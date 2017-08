Wedel will die Bad Hersfelder Festspiele größer machen

Die Besucherzahlen sechsstellig, die Premieren früh ausverkauft: Intendant Dieter Wedel ist mit sich und der diesjährigen Festpielsaison rundum zufrieden. Aber er stellt neue Forderungen.

Bescheidenheit ist nicht unbedingt Dieter Wedels hervorstechendste Eigenschaft. Dazu hat der Macher der Bad Hersfelder Festspiele auch wenig Grund. Das Festival haben 2017 so viele Menschen besucht wie seit 16 Jahren nicht mehr.

Insgesamt kamen mehr als 100.000 Zuschauer. Die Premieren von Schauspiel und Musical waren bereits vier Monate im Voraus ausverkauft. In der Geschichte der Festspiele ist das bislang einmalig.

"An überregionaler Wahrnehmung gewonnen"

"Sie haben noch einmal an Bedeutung und überregionaler Wahrnehmung gewonnen", lobte Wedel am Mittwoch in einer ersten Bilanz die zu Ende gehenden 67. Festspiele und nicht zuletzt sich selbst. "Wir haben einen kräftigen Sprung nach oben gemacht."

Fast 30.000 Menschen sahen etwa das von Wedel eigens für Bad Hersfeld verfasste und inszenierte Stück "Martin Luther - der Anschlag". Selbst das heftige Aufeinanderprallen der Egos von Wedel und des Schauspielers Paulus Manker, das zum Rauschmiss des österreichischen Mimen kurz vor der Premiere führte, tat dem Erfolg keinen Abbruch.

Luther und Titanic begeistern Zuschauer

In die Rolle des Reformators war kurzfristig Christian Nickel geschlüpft, der für seine Darbietung prompt den Großen Hersfeldpreis gewann. Das Publikum zeigte sich von der Inszenierung in der Stiftsruine begeistert.

Mit rund 28.000 Besuchern ebenfalls beinahe ausverkauft waren die 22 Vorstellungen des aufwändig inszenierten Musicals "Titanic". Auf dem Festspiel-Programm standen insgesamt vier Schauspielstücke und zwei Musicals, außerdem Konzerte im Rahmenprogramm. Der Etat betrug 7,5 Millionen Euro.

TV-Glamour in der Stiftsruine

Seit Wedel das Ruder 2015 übernahm, geht es mit der Popularität der Bad Hersfelder Festspiele aufwärts. Dabei setzt der 74-jährige Erfolgsregisseur und Fernsehproduzent gerne auf die Anziehungskraft bekannter TV-Gesichter wie Richy Müller, Heinz Hoenig oder die südafrikanische TV-Tanzshow-Jurorin Motsi Mabuse.

Während in der Vergangenheit öffentlich ausgetragene Querelen zwischen Wedels Vorgänger Holk Freytag und Bürgermeister Thomas Fehling (FDP) um die Finanzen das Festival belastet hatten, ließ Wedel von Anfang an keinen Zweifel daran, dass er solche Diskussionen nicht führt. "Wenn mir etwas nicht passt, gehe ich" hatte er schon zu seinem Amtsantritt klargestellt.

Wedel fordert mehr Personal

Jetzt wünscht sich der Intendant mehr Personal. Nur so lasse sich das hohe Niveau halten und weiterentwickeln."Die Festspiele haben eine neue Dimension erreicht", erklärte Wedel. Techniker und Requisiteure der anspruchsvollen Großproduktionen seien an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gekommen. Zudem will Wedel mehr Planungssicherheit. Dazu sollen die Festspiele nach seinem Wunsch eigenständig werden und einen festen Etat bekommen.

Im vergangenen Jahr waren 97.000 Zuschauer nach Bad Hersfeld gekommen. Dennoch hatte der Kassensturz ein Minus von rund 348.000 Euro ergeben. Die Geschäftsbilanz der diesjährigen Saison soll im Winter gezogen werden.