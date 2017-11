Jetzt ist der Vertrag unterschrieben: Für 24 Millionen Euro bekommt Kassel ein neues Tapeten-Museum. Den Siegerentwurf lieferte ein Architekturbüro aus der Schweiz.

Flock-, Leinwand- und Wachstuchtapeten: In Kassel wird dem historischen Wandschmuck ein neues Gebäude gewidmet. Das "Deutsche Tapetenmuseum – Museum für Raumkunst" wird für rund 24 Millionen Euro gebaut. Bis 2023 soll es am Brüder-Grimm-Platz fertiggestellt sein.

Kunstminister Boris Rhein (CDU) unterzeichnete am Donnerstag den Vertrag, mit dem das Land die 23.000 Exponate der Sammlung historischer Tapeten von einem Verein übernimmt. Außerdem wurde der Siegerentwurf des Architekturwettbewerbs vorgestellt. Durchgesetzt hat sich das Baseler Büro Harry Gugger Studio Ltd.

Geplant ist ein Neubau am am Eingang zur Kasseler Innenstadt. Es schließt an die historische Torwache an und ersetzt das bisherige Gebäude des Verwaltungsgerichtshofs, das abgerissen wird. Der Vorschlag greife Elemente des an dem geplanten Standort früher stehenden Fürstenhauses auf und bilde Stilrichtungen der Vergangenheit ab, erklärte die Jury. Insgesamt wird der Neubau rund 3.000 Quadratmeter Fläche haben.

Kritik vom Bund der Steuerzahler

Einige Stücke der Kasseler Tapetensammlung sind einmalig, etwa eine Goldledertapete. Das neue Museum soll die Geschichte der Tapete vom 17. Jahrhundert bis in die Moderne dokumentieren. Restaurierung und Forschung würden fortgesetzt, kündigte Rhein an. Das Deutsche Tapetenmuseum war bis 2008 im Landesmuseum untergebracht. Seitdem sind die Exponate eingelagert.

Der Bund der Steuerzahler in Hessen wirft dem Land allerdings Konzeptlosigkeit vor: Innerhalb nur weniger Jahre hätten sich die kalkulierten Kosten verdoppelt. Es sei weder eine Kosten- und Nutzenanalyse bekannt noch eine Abschätzung der Folgekosten.

Panaromatapete Eldorado aus dem Jahr 1848 Bild © Museumslandschaft Hessen Kassel

Im neuen Museum soll auch Platz für die Familie Grimm sein: Die Wohnung von Jakob, Wilhelm und Lotte Grimm befand sich von 1812 bis 1822 in der Torwache. Sie soll iin den künftigen Ausstellungsräumen rekonstruiert werden.

