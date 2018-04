Was passiert, wenn wir im Dunkeln von Vampiren und Hexen träumen? Und was passiert, wenn wir nachts nicht mehr zur Ruhe kommen? Fragen, denen eine Ausstellung in Frankfurt nachgeht.

Kaum eine Phantasiefigur steht so sehr für die Nacht wie der Graf Dracula. Der berühmteste Vampir der Literaturgeschichte verkörpert so ziemlich alle Ängste, die wir mit der Nacht verbinden. Und so ist ganz klar, dass der Graf Teil einer Ausstellung sein muss, die sich mit dem Thema Nacht beschäftigt.

Die Schau "Die Nacht. Alles außer Schlaf" im Museum für Kommunikation (MfK) in Frankfurt würdigt den Grafen in Form einer lebensgroßen Figur, die im Halbdunkel der Ausstellungsräume steht. Rund 350 weitere Exponate aus Mythologie, Astronomie, Kunst, Popkultur und Technikgeschichte zeigen, was Menschen nachts so umtreibt.

Dunkle Welt voller Fabelwesen

Da ist die Angst vor der Dunkelheit und vor allerlei Fabelwesen: Die Ausstellung macht die Welt dieser nächtlichen Phantasiefiguren sichtbar. In einer begehbaren Lichtkunstinstallation erscheinen je nach Farbe des Lichts Wesen wie Dämonen, Werwölfe oder Hexen an den Wänden.

Kurator Florian Schütz weiß, woher die Ängste der Nacht kommen: "Wenn wir schon geschlafen haben oder stark übermüdet sind, produzieren wir weniger vom Hormon Serotonin", erklärt er. "Das macht uns sonst zufrieden und glücklich. Fehlt das Hormon, sind die Gedanken zumindest teilweise düster."

Mit dem Holzpfahl gegen den Vampir

Wer Ängste hat, ersinnt allerlei Utensilien, um sich gegen Phantasiefiguren zu schützen, wie ein Koffer unweit der Dracula-Figur zeigt: Darin liegt ein schwerer Holzhammer und Pfähle. "Der Pfahl wird dem Vampir ins Herz gerammt", sagt Schütz. Der Legende nach "ist das eine der wenigen sicheren Methoden, um den Vampir dahinzuraffen."

Die Ausstellung beschäftigt sich aber nicht nur mit Ängsten. Sie ist ein kreatives Spiel mit all dem, was die Nacht für uns bedeuten kann, was sie mit uns macht - und was wir mit ihr anstellen. Dazu gehört auch Feiern: "Eine gute Party adelt die Nacht", weiß Schütz. Und so stellt die Ausstellung auch einen Club nach, daneben die Straße, das Rotlichtviertel, einen Salon der 1920er Jahre.

Die Nacht zum Tag gemacht

Weitere Informationen Was? Wann? Wo? "Die Nacht. Alles außer Schlaf"

bis 26. August

Museum für Kommunikation

Schaumainkai 53

60596 Frankfurt Ende der weiteren Informationen

Es ist überraschend, wie viele Facetten der Nacht das MfK beleuchtet. Es ist auch eine Ausstellung der Gegensätze: Ein Abschnitt ist von erbarmungslos hellem Licht durchflutet. Hier wird die Nacht zum Tage gemacht - um zu arbeiten. Sinnbildlich dafür steht das riesige Foto eines Logistikzentrums, das keine Nachtruhe mehr kennt.

Die Ausstellungsmacher fragen: Wo bleibt sie noch, die Nacht? Es gibt keine Sendepausen mehr im Radio, im Fernsehen, die Menschen sind 24 Stunden online. "Wir schaffen die Nacht freiwillig oder unbewusst ab, indem wir sie komplett ausleuchten oder mit allem vollpacken, was eigentlich den Tag ausfüllen sollte", sagt Schütz. "Ich bin der Meinung, wir müssen die Nacht aktiv zurück fordern." Wo sollen sie sonst hin, die Fabelwesen, die Fantasie und nicht zuletzt: der Schlaf?