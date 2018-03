Zu kalt? Keine Zeit hinzugehen? Sehen Sie hier einige Luminale-Highlights in Frankfurt und Offenbach im Zeitraffer-Video.

Im Video zu sehen: Der Frankfurter und Offenbacher Hauptbahnhof, die Alte Oper, der Römerberg, das Atelierhaus B71 in Offenbach und die historische Großmarkthalle an der Europäischen Zentralbank (EZB).

Die Luminale findet seit 2002 alle zwei Jahre statt. In diesem Jahr können Lichtkunstwerke an weit über 100 Orten in Frankfurt besichtigt werden. 26 weitere Arbeiten befinden sich in Offenbach. Die Luminale 2018 endet am kommenden Freitag (23. März).

Kamera: Nadine Lang, Armin Alker, David Kar und Eric Kirchheim, Schnitt: Karim Aberkane, Redaktion: Corinna Klingler