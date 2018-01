Dieter Wedel wirft das Handtuch in Bad Hersfeld.

Dieter Wedel wirft das Handtuch in Bad Hersfeld. Bild © picture-alliance/dpa

Zurückgetretener Wedel nach Herzattacke in Klinik

Regisseur sieht sich am "medialen Pranger"

Regisseur Dieter Wedel, der am Montag als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurücktrat, liegt nach einer Herzattacke in einer Klinik. Der 75-Jährige beklagte in seiner Rücktrittserklärung eine mediale Hexenjagd. Wedels Nachfolge ist vorerst geklärt.

Regisseur Dieter Wedel ist am Montag nach wiederholten Vorwürfen von Schauspielerinnen wegen sexueller Übergriffe als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurückgetreten. Er sehe sich seit mehr als zwei Wochen einer "nicht enden wollenden Flut schwerster, öffentlich in den Medien erhobener Anschuldigen und Vorwürfe ausgesetzt", erklärte Wedel in einer Stellungnahme auf der Homepage der Festspiele.

Nach Herzattacke in Klinik

Der Regisseur liegt nach einer Herzattacke im Krankenhaus. Das teilte eine Sprecherin der Festspiele am Montag mit. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Wedel selbst schrieb dazu in seiner Rücktrittserklärung: "Der Umfang, die Art und Weise der Darstellung, die Anfeindungen haben für mich in meinem 76sten Lebensjahr ein für meine Gesundheit und natürlich auch für meine Familie erträgliches Maß weit überschritten."

Am Montagabend berichtete die "Bild ", dass die Münchner Staatsanwaltschaft gegen Wedel wegen des Anfangsverdachts einer nicht verjährten Sexualstraftat ermittle. Das Verfahren sei demnach nach dem Bericht der "Zeit" eingeleitet worden.

Wedel hatte in seiner Rücktrittserklärung die Vorwürfe gegen ihn erneut bestritten und beklagte angesichts der Berichterstattung der vergangenen Wochen ein Klima der Vorverurteilung. Die Anschuldigungen, die teilweise über 20 Jahre zurückliegen, hätten ihn "zutiefst verstört und erschüttert", so Wedel. "Ich verabscheue jede Form von Gewalt, gegen Frauen ebenso wie gegen Männer."

Hinkel übernimmt - Festspiele 2018 finden statt

Joern Hinkel Bild © picture-alliance/dpa

Er wolle sich von nun an nicht mehr öffentlich zu den Vorwürfen äußern, so Wedel. Die Bad Hersfelder Festspiele wolle er "aus der diffarmierenden Diskussion um meine Person heraushalten". Deswegen habe er dem Bad Hersfelder Bürgermeister Thomas Fehling (parteilos) seinen Rücktritt angeboten. Als seinen kommissarischen Nachfolger empfahl Wedel seinen bisherigen Stellvertreter und künstlerischen Leiter Joern Hinkel.

Der Magistrat der Stadt nahm Wedels Rücktrittsangebot an und benannte Hinkel zum kommissarischen Nachfolger der Festspiele. Das teilte ein Stadtsprecher am Montagabend mit. Der 47 Jahre alte Hinkel inszenierte bisher zahlreiche Opern und Theaterstücke, aber auch Kurz- und Dokumentarfilme. Laut der Stadt Bad Hersfeld sollen die nächsten Festspiele wie geplant stattfinden. Sie sind vom 6. Juli bis 2. September vorgesehen.

Hersfelder Bürgermeister: "Heute ist ein trauriger Tag"

Im "Zeit"-Magazin hatten mehrere Schauspielerinnen schwere Vorwürfe gegen Wedel erhoben, die bis hin zum erzwungenen Sex reichten. Wedel widersprach den Anschuldigungen per eidesstattlicher Erklärung. Unterstützung erhielt er zuletzt auch von Bürgermeister Fehling, der selbst von einer "Hexenjagd" sprach.

Wedel war im Herbst 2014 Intendant der Bad Hersfelder Festspiele geworden. Seitdem habe er es geschafft, die künstlerische Qualität der Festspiele zu steigern und sie mit renommierten Schauspielern wieder bundesweit als Marke zu etablieren, teilte Rathauschef Fehling in einer ersten Reaktion auf Wedels Rücktritt mit. Er sprach von einem "schmerzlichen Schritt für die Festspiele und die Stadt".

Fehling dankte Wedel "für seine herausragende Leistung und sein unermüdliches Engagement". Wedels Rücktritt verbunden mit der Hoffnung, weiteren Schaden von Bad Hersfeld abzuwenden, nötige ihm großen Respekt ab.