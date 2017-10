Polizisten am Ort der tödlichen Schießerei in Alsfeld

In Alsfeld

In einem Haus in Alsfeld hat sich ein 54-Jähriger eine Schießerei mit der Polizei geliefert. Dabei wurde er tödlich getroffen.

Es waren Nachbarn, die am späten Montagabend gegen 22.30 Uhr in Alsfeld (Vogelsberg) die Polizei alarmierten: Sie hatten aus einem Wohnhaus Schüsse gehört. Als die Beamten am Gebäude ankamen, stellten sie nach Angaben eines Polizeisprechers fest: Der schießende Bewohner benutzte scharfe Munition.

Daraufhin rückten Spezialkräfte aus. Sie hätten vergeblich versucht, mit dem 54 Jahre alten Mann zu reden, der offenbar stark betrunken gewesen sei. Der Mann habe sich auf kein Gespräche eingelassen und stattdessen gegen Mitternacht das Feuer auf die Polizisten eröffnet. Die Beamten schossen zurück und trafen den 54-Jährigen tödlich.

Polizisten wurden nicht verletzt. Weitere Einzelheiten waren am Dienstagmorgen zunächst nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Gießen hat die Ermittlungen übernommen.