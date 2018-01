Bei einem Unfall mit einem Schulbus nahe der hessischen Grenze bei Eberbach (Rhein-Neckar) sind am Dienstag 43 Menschen verletzt worden. Auch Rettungskräfte aus Hessen eilten zur Unfallstelle.

Ein Unfall, der über die Landesgrenze hinweg die Rettungskräfte forderte: Ein gut besetzter Schulbus war am Morgen wohl ungebremst gegen mehrere Fahrzeuge und danach frontal gegen die Hauswand eines Elektrofachgeschäfts in Eberbach im an Hessen angrenzenden Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg gekracht. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben machen, warum der Bus verunglückte.

Mehrere Kinder in Lebensgefahr

Insgesamt seien 43 Menschen verletzt worden, unter ihnen 36 Kinder. Das teilte die Polizei in Mannheim mit. Zuvor war von 48 Verletzten die Rede. Acht Menschen seien schwer verletzt. "Lebensgefahr ist nicht ausgeschlossen." Der Fahrer des Busses sei leicht verletzt worden. Die meisten Kinder kamen aus dem baden-württembergischen Waldbrunn, hieß es bei einer Pressekonferenz.

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Mannheim und Ludwigshafen und auch nach Gießen gebracht. Auch aus Hessen kamen Rettungskräfte.

Mehr Infos zum Unfall bei SWR.de .

Sendung: maintower, 16.01.2018, 18 Uhr