Zweieinhalb Stunden lang hatten am Samstag mehrere Stadtteile von Marburg und Gemeinden des Umlands keinen Strom. 10.000 Menschen waren betroffen.

Gegen 8 Uhr ist am Samstagmorgen in Teilen des Landkreises Marburg-Biedenkopf der Strom ausgefallen. Erst nach zweieinhalb Stunden war die Panne behoben. Betroffen waren nach Angaben der Kreisverwaltung insgesamt 10.000 Menschen, unter anderem in den vier Marburger Stadtteilen Bauerbach, Moischt, Schröck und Ginseldorf. Ohne Elektrizität mussten auch Bewohner in den Gemeinden Fronhausen, Weimar und Lohra auskommen.

Die Ursache blieb nach Angaben des Energieversorgers zunächst unklar. Der Landkreis hatte vorsorglich seinen Krisenstab einberufen, da nicht absehbar war, wie lange der Stromausfall dauert. Weitere Schritte waren dann doch nicht nötig. Bei längerem Ausfall hätten unter anderem die Feuerwehrgerätehäuser besetzt werden müssen, um wegen eines Ausfalls des Telefon- und Handynetzes die Kommunikation über Funk zu gewährleisten.