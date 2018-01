Aus einem Geschäftsgebäude in Frankfurt ist ein 300 Kilo schwerer Tresor mit Schmuck und Geld gestohlen worden. Die Diebe wuchteten ihn wohl mit einer Sackkarre auf einen Kleintransporter.

Diebe haben bei einem Einbruch in ein Geschäftshaus im Frankfurter Ostend Schwerstarbeit geleistet. Mehrere bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag vermutlich über die Tiefgarage in das Gebäude an der Hanauer Landstraße ein, wie die Polizei am Montag berichtete. Nähere Angaben zum Tatort machte eine Polizeisprecherin auf Anfrage nicht.

Die Einbrecher hebelten mehrere Türen auf, schlugen Glastüren ein und transportierten einen mehr als 300 Kilogramm schweren Standtresor vermutlich mit einer Sackkarre nach draußen. Dort wuchteten die Täter den Tresor auf einen Kleintransporter. Inhalt waren Schmuck und Bargeld im Wert von mehr als 100.000 Euro.

Sendung: YOUFM, 15.01.2018, 14.00 Uhr