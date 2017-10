Mit seinem Online-Shop für Trauringe hat sich Alexander Ferch deutschlandweit einen Namen gemacht. Jetzt ist der Gründer von "123 Gold" tot. Der Unternehmer aus Bad Homburg starb bei einem Surf-Unfall.

Die Belegschaft in der Bad Homburger Zentrale von "123 Gold.de" steht unter Schock. "Wir wollen dazu nichts sagen. Bitte haben Sie Verständnis", sagte eine Mitarbeiterin am Montag auf Anfrage von hessenschau.de. Der Tod des Firmengründers Alexander Ferch kam für die Belegschaft völlig überraschend. Zuvor hatte eine Geschäftspartnerin die Angestellten vom unerwarteten Tod des 64-jährigen Bad Homburgers in einem Schreiben informiert.

Das Unternehmen bestätigte hessenschau.de den tragischen Unfall von Ferch, über den zuerst die "Bild"-Zeitung berichtet hatte. Ansonsten wollten sich die Verantwortlichen bei "123 Gold" zum Tod des Firmengründers nicht äußern. In einem internen Schreiben an die Belegschaft heißt es: "Es fällt uns schwer, uns an den Gedanken zu gewöhnen, ihn nie mehr in die Arme schließen zu können."

Beim Zusammenpacken von Windböe erfasst

Ferch war am vergangenen Freitag beim Kitesurfen in Spanien ums Leben gekommen. Der sportliche Selfmade-Millionär war laut "Bild" am Strand von Los Ances in der Nähe von Cadiz gerade beim Zusammenpacken seines Lenkschirms, als er von einer starken Windböe erfasst wurde. Ferch soll in die Luft gewirbelt und bei der Landung mit dem Kopf auf einen Felsen aufgeschlagen sein. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu, die spanische Polizei ermittelt.

123-Gold-Unternehmer Ferch auf seiner privaten Internetseite Bild © Screenshot: hyperkugel.de

Ferch, der Auftritte in der Öffentlichkeit komplett mied, war bei seinen Mitarbeitern sehr beliebt. "Wir verlieren einen Freund, einen Partner, unseren Chef, einen ganz besonderen Menschen", heißt es in der internen Traueranzeige. Ferch hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

Erfolgsgeschichte aus dem Taunus

Die Erfolgsgeschichte Ferchs hatte vor 15 Jahren mit einem kleinen Schmuck-Geschäft in Friedsrichsdorf (Hochtaunus) bei Bad Homburg begonnen. Mit einem Trauring-Konfigurator, über den Kunden online ihren Ring individuell gestalten lassen können, landete Ferch einen echten Coup. Mit der rasanten Entwicklung seines Online-Shops "123gold.de" in den Folgejahren schrieb er eine deutsche Erfolgsstory im Internethandel.

Mittlerweile hat das Unternehmen mehr als 70 Vertriebspartner in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Allein in Deutschland hat das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 60 Filialen. Der Gesamtumsatz soll in einem mittleren zweistelligen Millionenbereich liegen.