In einem Drogeriemarkt in Kassel sind am Samstag 14 Menschen durch Reizgas leicht verletzt worden. Erst wurde ein Leck an einer Leitung vermutet. Inzwischen sucht die Polizei aber nach einem Täter.

"Wir ermitteln in diesem Fall wegen Körperverletzung", sagte ein Polizeisprecher zu hessenschau.de. In dem betroffenen Drogeriemarkt in der Kasseler Südstadt war ersten Ermittlungen zufolge Reizgas ausgetreten. Die Feuerwehr konnte keine Lecks an Gas- oder anderen Leitungen feststellen. Auch defekte Spraydosen oder Ähnliches wurden nicht als Ursache ausgemacht. Deshalb geht die Polizei nun nach eigenen Angaben davon aus, dass "jemand Reizgas versprüht hat".

Mitarbeiterin in Klinik gebracht

13 Menschen waren von leichten Atemwegszreizungen betroffen. Eine Angestellte des Drogeriemarktes wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht, auch sie gilt als leicht verletzt. Wer das Reizgas versprüht haben könnte und was das Motiv für die Tat sein könnte, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.