Tatverdächtiger festgenommen 15-Jähriger in Korbach erstochen

Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen ist in Korbach ein 15-Jähriger tödlich verletzt worden. Er sei niedergestochen worden, erklärte die Polizei. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Die Polizei berichtete zunächst nur wenig über das Geschehen am Donnerstagabend im Eidinghäuser Weg in Korbach (Waldeck-Frankenberg). Die Ermittlungen ständen noch ganz am Anfang, sagte ein Sprecher.

Zu den wenigen Informationen, die am Abend bekannt waren, gehörte das Alter der Beteiligten: Der durch mehrere Stiche tödlich verletzte Jugendliche sei 15 Jahre alt, sagte der Sprecher. Der dringend Tatverdächtige sei 19 Jahre alt, aus Korbach und sei festgenommen. Die Auseinandersetzung habe sich ersten Erkenntnissen nach wohl auf der Straße abgespielt. Bei der Tatwaffe soll es sich um ein Messer handeln. Zu den Hintergründen und den Beteiligten war zunächst nichts weiter bekannt. "Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen", hieß es.