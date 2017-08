Ein Lastwagen ist in einer Baustelle auf der A3 bei Seligenstadt in die mobile Schutzwand gefahren und in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, aber die Auswirkungen für den Berufsverkehr sind erheblich.

Gegen halb sieben am Donnerstagmorgen prallte ein Lkw zwischen Aschaffenburg-Ost und Seligenstadt (Offenbach) im Baustellenbereich auf der A3 in eine mobile Schutzplanke. Er verschob die Schutzwand bis auf die Gegenfahrbahn, sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de. Verletzt wurde niemand.

"Der Unfall an sich war nicht so gravierend, aber die Auswirkungen schon", sagte der Polizeisprecher. Mitten im Berufsverkehr ist nur noch eine Spur in Richtung Frankfurt frei. Der Verkehr staute sich schnell auf 15 Kilometern. Die Polizei rät Autofahrern in Richtung Frankfurt, ab dem Seligenstädter Dreieck über die U52 zu fahren.

Lkw versperrt Rettungsgasse

Die Aufräumarbeiten dürften sich laut Polizei noch hinziehen. Der Unfall-Lkw beschädigte die Schutzplanke auf einer Länge von 600 Metern. Zudem riss der Tank auf und Diesel lief aus. Der Lkw geriet kurzzeitig in Brand, das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden. Weil ein anderer Lkw-Fahrer in die Rettungsgasse fuhr, verzögerte sich allerdings die Anfahrt der Einsatzkräfte.