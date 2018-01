Silvester wirkt in Kassel noch nach: Nachdem Randalierer Parkscheinautomaten mit Böllern kaputt gemacht haben, muss die Stadt nun die entstandenen Lücken stopfen. Parkscheinkontrollen gibt es trotzdem.

15 Parkscheinautomaten in Kassel sind kaputt. Totalschaden, teilte die Stadt am Freitag mit. Die nun verschont gebliebenen Automaten müssten umgestellt und neue Geräte angeschafft werden.

Vor allem im Bereich rund um die Markthalle und im Umfeld der Universität griffen Randalierer in der Silvesternacht 15 Parkautomaten mit Böllern an und beschädigten sie so erheblich. Das Münzgeld in den Automaten wurde nicht gestohlen. Den Schaden schätzt die Stadt auf rund 80.000 Euro für Geräte und Installation.

Standorte der beschädigten Parkscheinautomaten in Kassel. Die Stadt plant, alle zu ersetzen. Bild © Stadt Kassel

Die Höhe der entgangenen Parkgebühren hingegen lasse sich nur schwer beziffern. "Aber vor Weihnachten wäre der Ausfall sicherlich schlimmer gewesen, da war die Parkfrequenz sehr hoch", sagt der Sprecher der Stadt, Claas Michaelis, am Freitag zu hessenschau.de.

Parkscheine werden trotzdem kontrolliert

Das Ordnungsamt hat die kaputten Automaten mit roten Zetteln beklebt. Darauf steht, wo der nächste funktionstüchtige Automat zu finden ist. Damit die Autofahrer nicht zu weit laufen müssen, stellt die Stadt in den betroffenen Gebieten Automaten um. "Wir dünnen das Netz vorübergehend etwas aus und stellen Automaten, die dicht beieinander standen, in die Lücken." Drei Automaten, die derzeit auf dem Bauhof eingelagert seien, weil sie wegen Bauarbeiten abmontiert werden mussten, würden auch als Ersatz aufgestellt. Längerfristig sollen alle 15 zerstörten Automaten ersetzt werden.

Die Stadt weist darauf hin, dass Tickets immer auch per SMS mit dem Handy gelöst werden können. In "unzumutbaren Fällen" tue es auch eine Parkscheibe hinter der Windschutzscheibe. "Aber ein Handy hat ja heute fast jeder", sagt Michaelis. Parkscheine würden trotz allem weiter kontrolliert.

Automaten vor Randale schützen

Zwar sei der Schaden in diesem Jahr besonders groß gewesen, aber Vandalismus gebe es immer mal wieder. "15 zerstörte Automaten auf einen Streich sind allerdings sehr viel, das hatten wir so noch nie." Die Stadt überlege nun, die Automaten für das kommende Silvester zu präparieren und etwa am Tag vorher Schutzplatten anzubringen. Dieser Aufwand sei allerdings sehr hoch. Gegen die bisher unbekannten Täter will die Stadt Anzeige erstatten.

Sendung: hr3, 05.01.2018, 7.30 Uhr