Nach einem Streit zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen in Bad Wildungen ist ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Er erlitt mehrere Messerstiche in die Brust.

Bild © picture-alliance/dpa

Die beiden Gruppen waren in der Nacht vom Samstag auf Sonntag in der Innenstadt von Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) aneinander geraten. Nach einem ersten kurzen Gerangel trennten sich die beiden Lager, die aus vier beziehungsweise sechs jungen Männern bestanden, jedoch wieder, wie die Polizei am Montag berichtete. Der Grund für die Auseinandersetzung ist noch nicht bekannt.

Wenig später begegneten sich beide Gruppen in der Nähe des Rathauses wieder und gerieten erneut in Streit. Eines der beiden Lager hatte sich inzwischen um weitere junge Männer verstärkt. Aus dieser Gruppe heraus stach schließlich ein noch unbekannter Täter mit einem Messer auf den 18-Jährigen ein. Dieser wurde durch mehrere Stiche im Brustbereich schwerst verletzt.

Opfer flüchtet und bricht zusammen

Der Verletzte flüchtete zunächst, brach aber wenige hundert Meter weiter zusammen. Seine Begleiter riefen eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife um Hilfe. Der 18-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, befindet sich aber inzwischen auf dem Weg der Besserung, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei versucht nun, den Täter ausfindig zu machen. Mehrere junge Männer stünden aktuell im Fokus der Ermittlungen.