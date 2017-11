Bei zwei Unfällen im Taunus sind am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei Heidenrod wurde ein Fahranfänger tödlich verletzt. Am Feldberg starb ein Motorradfahrer.

Für den 18 Jahre alten Fahranfänger kam jede Hilfe zu spät. Er wurde bei dem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Laster auf der L3455 bei Heidenrod (Rheingau-Taunus) am Mittwoch in seinem Sportwagen Auto eingeklemmt. Der junge Mann war auf der Stelle tot, wie die Polizei mitteilte.

Warum der 18-Jährige auf gerader Strecke zwischen den Ortsteilen Kemel und Huppert auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Lkw kollidierte, ist noch unklar. Der 32 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Motorradfahrer stirbt am Sandplacken

Ein Motorradfahrer starb unterhalb des Feldberg-Plateaus. Bild © Michael Seeboth (hr)

Ein weiterer tödlicher Unfall ereignete sich im Taunus unterhalb des Feldberg-Plateaus auf der L3004. In der Nähe des Sandplackens war ein 47 Jahre alter Motorradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve mit einem Auto zusammengestoßen. Der Kradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die 33 Jahre alte Fahrerin des Pkw trug leichte Verletzungen davon. Der Motorradfahrer sei vermutlich zu schnell gefahren, sagte eine Sprecher der zuständigen Polizei in Oberursel (Hochtaunus).

