Bei einem Überholmanöver in einer Kurve ist ein junger Motorradfahrer in der Nähe von Zierenberg verunglückt. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr auf einer Landstraße zwischen Zierenberg (Kassel) und Calden.

Der junge Mann aus Hofgeismar überholte nach Angaben von Zeugen mehrere Fahrzeuge, als er in einer Kurve von der Straße abkam und gegen einen Stein und einen Masten prallte. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er trotz notärztlicher Betreuung noch an der Unfallstelle starb.

