Angriff in Frankfurter Vergnügungsviertel 22-Jähriger bei Schläger-Attacke lebensgefährlich verletzt

Ein 22-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag im Frankfurter Kneipenviertel Alt-Sachsenhausen lebensgefährlich verletzt worden. Eine achtköpfige Gruppe hatte ihn und seine Bekannten nach einer Party-Nacht angegriffen.

Der 22-Jährige war in der Nacht zum Sonntag gemeinsam mit Freunden in Alt-Sachsenhausen unterwegs, als die Gruppe gegen 3.20 Uhr von acht jungen Männern zunächst verbal angegangen wurde.

Nach Polizeiangaben wurden daraus schnell Handgreiflichkeiten, ehe einer der acht Männer dem 22-Jährigen so stark ins Gesicht schlug, dass dieser lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitt. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist kritisch, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.

Die Angreifer flüchteten nach der Attacke in verschiedene Richtungen. Sie sollen etwa 16 bis 20 Jahre alt sein. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

