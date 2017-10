Bei einer Messerattacke hat ein Mann seine 21 Jahre alte Frau schwer verletzt. Der 22-Jährige flüchtete anschließend vom Tatort in Idstein. Er wurde gestellt, nachdem er Autofahrer und einen Zugführer bedroht hatte.

Die Beziehungstat ereignete sich in einem von Flüchtlingen bewohnten Haus in Idstein (Rheingau-Taunus). Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatten Nachbarn am Vorabend die Beamten alarmiert. Sie fanden die 21 Jahre alte Frau des mutmaßlichen Täters mit schweren Verletzungen am Oberkörper.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ihr ein Jahr älterer Mann sie niedergestochen und war dann geflüchtet. Beamte stellten den 22-Jährigen in der Nähe des Bahnhofs im nahegelegenen Niedernhausen. Er habe versucht, Fahrzeuge anzuhalten und einzusteigen. Zuvor habe er schon einen Zugführer mit dem Messer bedroht. Gegen seine Festnahme wehrte sich der 22-Jährige.

Ermittlungen wegen versuchter Tötung

Die Ermittler beantragten Haftbefehl gegen den 22-Jährigen, der Vorwurf lautet auf versuchte Tötung. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die drei gemeinsamen Kinder des Paares blieben bei dem Angriff auf ihre Mutter unverletzt.

Sendung: hr-iNFO, 19.10.2017, 18 Uhr