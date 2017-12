Ein 20-Jähriger ist bei einem Streit in Weilburg durch einen Messerstich getötet worden. Der mutmaßliche Täter bleibt allerdings auf freiem Fuß.

Die Tat geschah in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Weiburg. Gegen 0.30 Uhr sollen mehrere junge Männer vor dem Fenster einer Souterrain-Wohnung randaliert haben, die von einem 23-Jährigen bewohnt wird, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Der Angreifer rief den Notarzt, das 20-jährige Opfer starb im Krankenhaus. Bild © picture-alliance/dpa

Die Männer polterten gegen das Fenster, es kam zu einer Rangelei mit dem Bewohner. Die jungen Männer kannten einander offenbar. Dem 23-Jährigen gelang es, das Fenster wieder zu schließen und er alarmierte die Polizei.

Tödlicher Stich ins Herz

Dann jedoch griff er zu einem Küchenmesser und trat vor das Haus. In einem darauffolgenden Streit soll der 20-Jährige auf den Wohnungsinhaber zugekommen sein. Dadurch fühlte sich der 23-Jährige bedroht und stach zu, das Messer traf den 20-Jährigen ins Herz.

In seiner Wohnung ließ sich der Mann, der zuvor noch einen Rettungswagen gerufen hatte, widerstandslos festnehmen. Die Ermittler fanden in der Wohnung auch die mutmaßliche Tatwaffe. Gegen den 23-Jährigen sei kein Antrag auf Haftbefehl gestellt worden, weil alles auf Notwehr hindeute, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 20-Jährige erlag am Donnerstagmorgen in einer Klinik seinen Verletzungen.

