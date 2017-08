Auf offener Straße: Eine junge Frau wurde am Montag in Homberg (Schwalm-Eder) verschleppt.

Eine junge Frau ist im Schwalm-Eder-Kreis in einen Transporter gezerrt und entführt worden. Die Polizei fahndet nach drei Männern - und hat erste Hinweise auf das Tatmotiv.

Eine 24 Jahre alte Frau ist am Montagabend in Homberg (Schwalm-Eder) auf offener Straße von Unbekannten entführt worden. Laut Polizei stand sie auf dem Gehweg, als ein schwarzer Mercedes-Van mit Dortmunder Kennzeichen anhielt: Drei Männer stiegen aus und zerrten die junge Frau am Arm in den Wagen. Bekannte der 24-Jährigen versuchten noch, ihr zu Hilfe zu eilen und wurden von den Männern weggestoßen.

Streit in der Familie?

Die Zeugen teilten der Polizei mit, die Frau habe ihnen noch gesagt, sie müsse da mit - die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass das Opfer die Männer kannte und der Tathintergund Streitigkeiten innerhalb der Familie sind. Das Fahrzeug fuhr in unbekannter Richtung davon. Die Polizei fahndet nach den drei Männern. Zwei sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, der Dritte etwa 40 Jahre.