Festnahme in Mehrfamilienhaus

Ein 25 Jahre alter Hausbewohner in Marburg-Cappel hat in der Nacht auf Mittwoch seinen Nachbarn niedergestochen. Der 20-Jährige kam mit schweren Verletzungen in die Klinik.

"Der mutmaßliche Täter wurde unmittelbar nach dem Geschehen festgenommen", sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Der 25 Jahre alte Verdächtige war nach ersten Ermittlungen in der Nacht in die Wohnung seines Nachbarn eingedrungen. Dort soll er mehrfach mit einem Küchenmesser auf sein 20 Jahre altes Opfer eingestochen haben.

"Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens und dem exakten Tatablauf in dem Mehrfamilienhaus dauern an", erklärte die Polizei, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Der 25-Jährige war unmittelbar nach dem Geschehen festgenommen worden. Die Verletzungen des Nachbarn seien schwer, erklärte die Polizei.