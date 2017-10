Ein betrunkener Autofahrer soll auf einem Zebrastreifen in Kriftel im Taunus absichtlich ein küssendes Liebespaar überfahren haben. Eine Frau starb. Am Dienstag beginnt der Prozess.

Totschlag, Körperverletzung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Das wirft die Staatsanwaltschaft einem 27 Jahre alten Autofahrer vor, der sich von Dienstag an vor dem Landgericht Frankfurt verantworten soll. Der Mann soll im September 2015 mit voller Absicht in Kriftel (Main-Taunus) ein Liebespaar überfahren und dabei eine 41 Jahre alte Frau getötet haben.

Der Fahrer war laut Anklage stark betrunken. Er soll sich über das Pärchen, das auf dem Zebrastreifen stand, geärgert haben. Der Anklage zufolge hielt er zunächst zwei bis drei Meter vor den beiden an. Als sie sich dennoch nicht von der Straße entfernten, soll er Gas gegeben haben.

400 Meter weit mitgeschleift

Die Frau geriet unter das Auto und wurde mehr als 400 Meter mitgeschleift, sie starb noch an der Unfallstelle. Der damals 38-jährige Mann wurde zu Boden geschleudert und verletzt. Die Schwurgerichtskammer hat vorerst sechs Verhandlungstage bis Anfang November angesetzt.