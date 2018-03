27-Jähriger stürzt in Dietesheimer Steinbrüchen in den Tod

In den Dietesheimer Steinbrüchen in Mühlheim ist ein Mann tödlich verunglückt. Der 27-Jährige rutschte von einer Felskante und fiel rund zehn Meter tief ins Wasser.

In dem beliebten Naherholungsgebiet Dietesheimer Steinbrüche in Mühlheim am Main (Offenbach) ist ein Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der 27-Jährige war an einer Brücke - dem sogenannten "Canyon-Steg" - über eine Absperrung geklettert und hatte sich an eine Felskante gesetzt. Dabei sei er wohl abgerutscht und in die Tiefe gefallen, sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Zeugen hätten beobachtet, dass das Unfallopfer sehr lange unter Wasser war. Rettungskräfte konnten den Mann, der bei dem Sturz auch eine Kopfverletzung erlitt, noch vor Ort reanimieren und in eine Klinik bringen. Dort verstarb er jedoch noch am selben Tag.

Da keine Hinweise auf Fremdverschulden vorliegen, geht die Polizei derzeit von einem Unfall aus.

Steil abfallende Felswände

Die Dietesheimer Steinbrüche sind ein beliebtes Ausflugsziel in der Rhein-Main-Region. Bis 1982 wurde dort Basalt abgebaut, anschließend wurden die Steinbrüche geflutet und in eine Seenlandschaft umgewandelt. Markantes Merkmal sind die steil abfallenden Felswände.

Sendung: hr-iNFO, 26.03.2018, 13 Uhr