Schwerer Unfall bei Rüsselsheim: Obwohl Zeugen Erste Hilfe leisteten, starb ein 28-jähriger Autofahrer noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen war er zur schnell unterwegs gewesen.

Der 28-jährige Autofahrer war gegen 3 Uhr am Samstagmorgen auf einer Kreisstraße bei Rüsselsheim unterwegs, als er in einer Kurve von der Straße abkam. Wie die Polizei berichtete, fuhr er zunächst einen Baum und ein Schild um, bevor er frontal gegen einen weiteren Baum prallte. Zeugen setzten einen Notruf ab und leisteten Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst vor Ort war. Dennoch verstarb der 28-jährige Rüsselsheimer noch an der Unfallstelle.

"Einen Glätteunfall schließen wir aus, die Straße war trocken", sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von hessenschau.de. Sie vermutet, dass der 28-Jährige zu schnell gefahren ist. Andere Verkehrsteilnehmer seien nach derzeitigen Erkenntnissen nicht involviert gewesen.