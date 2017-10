Feuerwehrleute beim Einsatz in Rotenburg-Lispenhausen

Feuerwehrleute beim Einsatz in Rotenburg-Lispenhausen Bild © TVnews-Hessen

33-Jährige stirbt bei Brand in Rotenburg

Bei einem Schwelbrand in Rotenburg an der Fulda ist eine 33 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Feuerwehrleute bargen ihre Leiche aus einem völlig verqualmten Fachwerkhaus.

Aus dem Gebäude im Rotenburger Stadtteil Lispenhausen drang dichter Rauch, als die Feuerwehr am Dienstagabend eintraf. Die Einsatzkräfte, die mit Atemschutz ins Gebäude gingen, machten im untersten Geschoss des Zweifamilienhauses eine schreckliche Entdeckung: Sie stießen auf die Leiche einer 33 Jahre alten Frau.

In dem Fachwerkhaus hatte sich in der Wohnung der 33-Jährigen ein Schwelbrand entwickelt, der um 20.30 Uhr gemeldet wurde. Die Ursache müsse noch ermittelt werden, teilte ein Polizeisprecher mit. Zwei Nachbarn, die vor der Feuerwehr in das Haus gegangenen waren, wurden vor Ort ambulant behandelt. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf 100.000 Euro. Die Feuerwehr setzte nach eigenen Angaben mehrere Belüfter ein. Das verqualmte Haus sei trotzdem erst einmal unbewohnbar.

Sendung: hr1, 18.10.2017, 7.00 Uhr