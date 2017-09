34-Jähriger in einer Bar in Offenbach erstochen

Bei einer Messerstecherei in einer Offenbacher Bar ist ein Mann tödlich verletzt worden. Der Bluttat ging ein Streit voraus.

Polizeiwagen im Einsatz. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

In der Nacht auf Freitag wurde etwa um 2 Uhr ein 34-Jähriger in einer Bar in Offenbach mit einem Messer erstochen. Ein 28-jähriger Mann aus Frankfurt ist laut Polizei dringend tatverdächtig. Zunächst hatte es geheißen, das Opfer sei 33 Jahre alt, die Polizei hat die Angabe jedoch korrigiert.

Vor der Tat soll es eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gegeben haben. Daraufhin stach der 28-Jährige auf den Mann aus Offenbach ein, der dabei so schwer verletzt wurde, dass er noch in der Bar verstarb.

Worum es in dem Streit ging, ist bislang nicht bekannt, auch nicht, in welchem Verhältnis die Männer zueinander standen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Sendung: hr-iNFO, 01.09.2017, 7 Uhr