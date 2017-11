In der Nähe von Pohlheim

In der Nähe von Pohlheim 35 Gläser mit Giftstoffen im Naturschutzgebiet entdeckt

Unbekannte haben im Naturschutzgebiet in der Nähe von Pohlheim Gefahrgut abgeladen. Die Chemikalien waren auch eine Gefahr für das Grundwasser.

Der gefährliche Müll lag im Naturschutzgebiet. Bild © Feuerwehr Pohlheim

In einem Naturschutzgebiet in der Nähe von Pohlheim (Gießen) haben Unbekannte 35 Gläser mit Giftmüll entsorgt. Zunächst hatten Polizei und Feuerwehr von 40 Behältern gesprochen. Ein Jagdwächter hatte die unterschiedlich großen Behältnisse mit einem Fassungsvermögen zwischen 50 Millilitern und einem Liter am Mittwochvormittag entdeckt, teilte die Polizei mit. Der Mann rief den Bauhof.

Einer der Bauhof-Mitarbeiter, der auch bei der Feuerwehr aktiv ist, erkannte, dass es sich um Gefahrgut handeln dürfte. Er alarmierte die Einsatzkräfte, erzählt Stadtbrandinspektor Bernd Schöps.

Behälter waren verschlossen und unbeschädigt

Die Gläser sind Schöps zufolge zum Teil von Hand beschriftet, demnach enthalten sie zum Teil flüssige Chemikalien - welche, nannte Schöps nicht. "Die gute Nachricht ist: Die Gläser waren alle verschlossen und unbeschädigt, da ist nichts ausgetreten", sagte Schöps. Immerhin seien die Stoffe zum Teil gefährlich für das Wasser im Naturschutzgebiet. 35 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Wer die Gläser zwischen den Pohlheimer Ortsteilen Dorf-Güll und Garbenteich abgeladen hat, ermittelt jetzt die Polizei. Die hat die Gläser auch mitgenommen - "zur Beweissicherung und Entsorgung", sagt Schöps. Für den Abtransport war die Landstraße zwischen Dorf-Güll und Garbenteich am Mittwochmittag kurzzeitig gesperrt.