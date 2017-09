In einem Maisfeld bei Korbach sind 38 tote Kaninchen mit abgeschnittenen Ohren gefunden worden. Offenbar hatte sich ein Züchter der Tiere entledigt, weil sie krank waren.

Eine Jagdpächterin hatte die toten Tiere in dem Feld entdeckt. Sie seien "offensichtlich nicht eines natürlichen Todes" gestorben, berichtete die Polizei am Mittwoch. Gleichzeitig teilten die Beamten mit, dass die Kaninchen der Rasse Kleinsilber vermutlich an der tödlichen Seuche RHD2, einer Variante der so genannten Chinaseuche, gelitten hätten. Das hätten die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt ergeben.

Tätowierte Ohren könnten Züchter verraten

Den Kaninchen waren außerdem die Ohren abgeschnitten worden. Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass sich ein Züchter der kranken Tiere auf illegale Weise entledigen wollte, um die Entsorgungskosten zu sparen. Die Tätowierungen an den Ohren der Karnickel hätten es nämlich ermöglicht, sie einem bestimmten Züchter zuzuordnen.

Da es Hinweise auf eine vorsätzliche und unsachgemäße Tötung der Tiere gibt, werden sie tierärztlich untersucht. Die Kaninchen waren bereits am Montagnachmittag in dem Feld entdeckt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Tod innerhalb von Stunden

Die Seuche RHD2 ist eine Mutation der Krankheit Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD). Sie befällt Kaninchen und Feldhasen und trat erstmals 1984 in China auf. Übertragen wird sie durch direkten Kontakt oder indirekt über Flöhe oder Stechmücken.

Gegen die Mutationsform gibt es in Deutschland erst seit kurzem einen Impfstoff. Hat sich ein ungeimpftes Tier infiziert, zeigt es nach einer Inkubationszeit von ein bis drei Tagen erste Symptome und stirbt dann in der Regel innerhalb von Stunden. Im Juni fielen auf dem Hessentag in Rüsselsheim einem Bericht der Frankfurter Neuen Presse (FNP) zufolge 13 ausgestellte Kaninchen der Seuche zum Opfer.