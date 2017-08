Ein 43 Jahre alter Mann ist in Mörfelden-Walldorf vor den Augen seines Kindes vor seinem Wohnhaus erschossen worden. Der Täter ist auf der Flucht. Die Polizei fahndet auch mit einem Hubschrauber.

Ein 43-Jähriger wurde am Freitagmorgen gegen 9 Uhr in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) erschossen. Das teilte die Polizei mit. Die Tat ereignete sich in der Sudetenstraße in der Teilstadt Mörfelden. Ein Mann habe geschossen, er ist zu Fuß geflohen in Richtung Bamberger Straße. Ob es weitere Täter gibt, ist unklar.

Die Polizei fahndet jetzt nach dem Schützen mit zahlreichen Kräften, auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Ob der Täter immer noch bewaffnet ist, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Täter ist etwa 1,70 Meter groß

Das Opfer war nach Angaben eines Augenzeugen gerade dabei, sein zwei Jahre altes Kind ins Auto zu setzen, als ihm der Unbekannte von hinten in den Oberkörper schoss. Das Kind blieb körperlich unversehrt.

Der Täter soll Zeugenberichten zufolge 20 bis 30 Jahre alt sein, etwa 1,70 Meter groß und mit einem schwarzen Kapuzenpulli, einer Basecap und einer hellen Jeans bekleidet.

Motiv und Hintergrund der Tat sind noch unklar.