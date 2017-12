Zwei Polizisten an einem Tempo-Messgerät

An der Baustelle auf der A6 am Viernheimer Dreieck passieren fast regelmäßig schwere Unfälle. Eine Blitzerkontrolle der Polizei zeigt: Viele Fahrer sind viel zu schnell unterwegs. Innerhalb von drei Stunden wurden über 450 Temposünder geblitzt.

Die Zahlen haben es in sich: Eine jüngste Geschwindigkeitsmessung der Polizei auf der A6 zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen ergab, dass innerhalb von nur drei Stunden ganze 456 Fahrer zu schnell unterwegs waren - alle 24 Sekunden wurde also durchschnittlich ein Temposünder geblitzt.

Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer mit Tempo 166 bei erlaubten 100 km/h. Auf ihn kommen ein Bußgeld von 440 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot zu, berichtete die Polizei am Montag. Ein Fahrverbot droht weiteren 22 Autofahrern, die mindestens mit 41 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho unterwegs waren.



125 weiteren Fahrzeugführern drohen Bußgelder und Punkte in Flensburg. 330 Fahrer erwartet ein Verwarnungsgeld bis 35 Euro. Unten den Temposündern sind auch sechs Brummifahrer. Sie waren schnell unterwegs als die erlaubten 60 km/h für Lkw.

Tödliche Unfälle an Baustellenende

Zusätzlich ahndeten die Polizisten vier Autofahrer, die während der Fahrt das Telefon am Ohr hatten. Nach Erkenntnissen der Autobahnpolizei dürfte Ablenkung bei vielen Unfällen auf dem Streckenabschnitt eine Rolle gespielt haben.

Seit Mai 2017 gibt es auf dem Streckenabschnitt eine Baustelle. In dieser Zeit passierten 59 Unfälle. Durch die Baustelle bildet sich oft ein Stau, an dessen Ende es immer wieder kracht. Vier Personen kamen dabei ums Leben, zahlreiche wurden schwer- und leicht verletzt. Zuletzt war ein 50-Jähriger mit seinem Pkw unter einen Lastwagen geraten und noch an der Unfallstelle gestorben.

Die Polizei führt auf diesem Streckenabschnitt seit Monaten verschärft Kontrollen durch. Zudem wurde bereits im Juli die zulässigen Höchstgeschwindigkeit nochmals auf Tempo 100 reduziert. Eine blinkende Stauwarnanlage macht die Verkehrsteilnehmer zusätzlich auf ein mögliches Stauende aufmerksam. Dennoch kam es nun bei der jüngsten Blitzeraktion zu dieser hohen Zahl von Temposündern.