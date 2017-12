In Geisenheim hat ein Mann am Samstagmorgen erst randaliert und sich dann in seiner Wohnung verschanzt. Ein Spezialeinsatzkommando überwältigte den 48-Jährigen. Einen ähnlichen Vorfall gab es in Neu-Isenburg.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hatte am Samstagmorgen einen mehrstündigen Großeinsatz in Geisenheim (Rheingau-Taunus). Im Stadtteil Johannisberg hatte sich ein 48 Jahre alter Mann in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verbarrikadiert. Nachdem Verhandlungen gescheitert waren, drang das SEK in die Wohnung ein und nahm den Mann in Gewahrsam. Er habe nur kurz Gegenwehr geleistet, teilte die Wiesbadener Polizei mit.

Nachbarn riefen kurz nach 6 Uhr die Polizei, weil der Mann in seiner Wohnung randaliert und Gegenstände aus dem Fenster geworfen hatte. Neben mehreren Streifen wurden auch Feuerwehr und Rettungskräfte zu Hilfe gerufen. Die Polizei sperrte eine Durchgangsstraße für den Verkehr. Zwölf Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten ihre Wohnungen verlassen - der 48-Jährige hatte gedroht, sich etwas anzutun und die Wohnung in Brand zu setzen.

"Psychischer Ausnahmezustand"

Der aus Geisenheim stammende Mann befinde sich in einem psychischen Ausnahmezustand, sagte ein Polizeisprecher, ohne Details zu nennen. Er wurde nach seiner Festnahme in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Über den Fall hatte zunächst Radio FFH berichtet.

Taser-Einsatz gegen Randalierer in Neu-Isenburg

Bereits am Vorabend war die Polizei in Neu-Isenburg (Offenbach) zu einem Randalierer gerufen worden. Der 39-Jährige verschanzte sich ebenfalls in seiner Wohnung und schlug von innen mit einem Hammer gegen die Tür, als die Beamten davor standen. Als Rauch aus den Fenstern seiner Wohnung quoll, drangen die Polizisten ein und überwältigten den Mann mithilfe eines Tasers. Auch er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

