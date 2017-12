Emoji-Chats, Schoko-Schutz und Co.

Ob Schokocreme-Schutzschloss, Postkarten aus Holz oder vegane Windeln: Es gibt hessische Startups mit außergewöhnlichen Produkten. Wir stellen fünf davon vor.

Über Sinn und Unsinn mancher Produkte, die der Markt so hergibt, lässt sich streiten. Was für die einen eher ein Geschenke-Gag ist, könnte für andere die Lösung eines echten Problems sein. Wir haben uns umgeschaut, welche innovativen, kuriosen oder außergewöhnlichen Produkte von Startups aus Hessen hergestellt werden – und stellen Ihnen eine Auswahl vor:

1. Schokocreme vor Naschkatzen schützen

Hand aufs Herz: Jeder kennt jemanden, der seine Finger nicht von Schokocreme lassen kann. Deswegen hat der Mühlheimer Designer Lars Mayer mit seinem Chef Christoph Könnecke Chocloc erfunden. Das Prinzip ist einfach: Ein Plastikring wird am Deckel von Schokocreme, Honig oder Aufstrich angebracht, dann kommt ein Schloss mit Zahlencode dran – schon ist das Süße vor unliebsamen Naschkatzen gesichert.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Doch Vorsicht: Wie unser Test ergeben hat, kann man die Plastik-Kappe im absoluten Schoko-Rausch durch Geschick und etwas Gewalt lösen.

2. Chats mit Emojis verschlüsseln

Mehr Privatsphäre für private Nachrichten verspricht die App Poltergeist, die in Frankfurt entwickelt wurde. Statt die genaue Nachricht auf dem Homescreen anzuzeigen, werden die Nachrichten als eine Reihe von Emojis verschlüsselt angezeigt. Mit dem Emoji Code sollen Freunde oder Familie nicht mehr "aus Versehen" Chats lesen. Erst wenn die meist jungen Nutzer in der App dann auf die kleinen, bunten Emojis klicken, können sie die Nachrichten lesen.

3. Urlaubsgrüße auf Holz

Post aus Holz. Bild © Holzpost

Statt zum Handy können Sie auch mal wieder zum Stift greifen und – Achtung, oldschool – einen Brief oder eine Postkarte schreiben. Da diesen der Transport häufig nicht gut bekommt und sie beim Empfänger verknickt ankommen, gibt es jetzt etwas Neues: Das Friedrichsdorfer Startup Holzpost stellt Post- oder Geschenkekarten aus Holz her.

4. Ein Restaurant-Date per Knopfdruck

Dating Apps gehören für viele Singles zum Alltag dazu. Drei junge Frankfurter fanden die bekannte Anbieter aber entweder zu oberflächlich oder zu kompliziert. Deswegen haben sie Go Crush entwickelt. Hier können Nutzer sich virtuell an einen Tisch setzen bis er hälftig mit Männern und Frauen besetzt ist – und treffen sich wenig später im echten Leben, um in einem Restaurant essen zu gehen und sich kennenzulernen. hessenschau.de hat die App getestet.

5. Alles muss vegan sein

Diese Windel ist vegan. Bild © Lillydoo

Ob Kerzen, Schuhe oder Autos: Veganes Leben ist ganz schön angesagt. Das Frankfurter Startup Lillydoo hat jetzt auch noch vegane Windeln auf den Markt gebracht. Das heißt: Die Windeln werden tierversuchsfrei und ohne tierische Bestandteile hergestellt.

Ob ein Baby merkt, in welche Windel es sein Geschäft macht, sei dahingestellt. Manchen Eltern dürfte die vegane Variante jedoch ein gutes Gefühl geben.