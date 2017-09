So war die "Lange Nacht der Sterne" in Darmstadt

Virtuelle Reisen durchs Weltall, echte Treffen mit Astronauten: In der "Langen Nacht der Sterne" haben tausende Besucher das Raumfahrtkontrollzentrum ESOC in Darmstadt gefeiert. Läuft alles glatt, steht die nächste Sause im Zeichen des Mars.

Wenn man 50 wird, dann darf man sich schon mal selbst feiern und dazu viele Gäste einladen. Beim Raumfahrtkontrollzentrum ESOC in Darmstadt waren es am Freitag mehr als 5.000. So viele Tickets hatte die europäische Raumfahrtagentur ESA für die "Lange Nacht der Sterne verkauft."

"Hätten gerne mehr reingelassen"

Die Karten für das Event waren seit Monaten vergriffen. "Wir hätten gerne mehr reingelassen", sagte Hausherr und ESOC-Leiter Rolf Densing. "Aber das ging aus Sicherheitsgründen nicht."

Der Andrang war verständlich. Denn zu bestaunen gab es einiges: Roboterfahrzeuge, Satellitenmodelle, Filme über die Raumfahrt - und natürlich das Kontrollzentrum selbst. Vor einer Scheibe drängten sich die Besucher, schön ordentlich in einzelne Gruppen aufgeteilt, um einen Blick in das Herzstück von "Europas Tor zum Weltraum" zu erhaschen: den Hauptkontrollraum. Von hier aus werden Satelliten vor allem zu Beginn einer Mission gesteuert.

Die Kantine war zum Informationszentrum umfunktioniert worden. Per Datenmaske bewegten sich Besucher im virtuellen Raum, auf einem Computer lief die Originalsoftware zur Satellitensteuerung. Überall tauchten Star-Wars-Krieger mit Laserschwertern auf. Schade, dass Wolken den Blick durchs Teleskop in den Himmel trübten.

Bouffier: "Juwel für den Wirtschaftsstandort"

Wer kein Zutrittsticket hatte, konnte trotzdem mitfeiern. Vor dem Eingangstor hatten hr-iNFO und Darmstäder Echo eine Bühne aufgebaut. Sie diente zunächst Politikern zur Gratulationscour.

Neben Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) waren Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) und Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) gekommen. Unisono hoben sie die Bedeutung des Kontrollzentrums für die Stadt und das Land hervor. "Das ESOC ist ein Juwel für den Wissenschaftsstandort Hessen", sagte Bouffier.

Echte Astronauten auf der Bühne

Während ESA-Generaldirektor Jan Wörner die prominenten Gäste über das Gelände führte, lauschten andere Besucher den Erfahrungsberichten der Astronauten Thomas Reiter und Reinhold Ewald auf der hr-iNFO-Bühne. Eines der Highlights befand sich ebenfalls für alle zugänglich auf dem Außengelände: An der Decke einer Kinokuppel zeigte ein sechsminütiger Videozusammenschnitt den Flug der Sonde Rosetta zum Kometen "Tschuri". Bequem vom Liegestuhl aus konnte man die Sonde auf ihrer Reise durch das All begleiten.

Europas Gegenmodell zu den Supermächten

Am 8. September 1967 war das ESOC eingeweiht worden - als es die ESA selbst noch gar nicht gab. "Es war klar, dass Europa etwas anderes macht als die Supermächte Sowjetunion und USA", sagte Wörner zu hessenschau.de. Schon damals habe man in Europa versucht, in der Raumfahrt zusammenzuarbeiten. "Es war ein Gegenmodell, und es ist ein sehr erfolgreiches Modell."

Ein Pionier der europäischen Raumfahrt war auch gekommen. Kurt Debatin hatte das Kontrollzentrum seinerzeit mitbegründet. Und er hatte eine Botschaft: "Es war für mich ein Privileg, mit Menschen aus anderen Ländern zusammenarbeiten zu können", sagte er. "Ich wünsche allen dasselbe Privileg."

Als nächstes zum Mars - und dann wieder feiern

Bis um ein Uhr nachts dauerte die nach 2004 und 2009 nunmehr dritte "Lange Nacht der Sterne". Die nächste steht noch in denselben. ESOC-Chef Densing ließ sich dennoch ein Versprechen entlocken. "Wir wollen 2020 auf dem Mars landen. Wenn das gelingt, dann machen wir eine große Party."