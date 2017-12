5.000 Liter Altöl in Alsfeld in Bach gelaufen

Mehrere tausend Liter Altöl aus einem Tankwagen haben in Alsfeld Kanalisation und Gewässer verseucht. Einsatzkräfte kämpften gegen einen zwei Kilometer langen Ölfilm.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren am Freitag auf dem Gelände einer Altöl-Entsorgungsfirma in Alsfeld (Vogelsberg) wegen eines undichten Ventils an einem Tankwagen größere Mengen Altöl in die Kanalisation und in einen Bach gelaufen.

"In den Krebsbach, den Erlenteich und weitere Gewässer sind mehr als 5.000 Liter Öl gelaufen", sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag. Laut Regierungspräsidium (RP) Gießen waren auf dem Firmengelände insgesamt 8.000 Liter ausgelaufen. Mit einer Auffangwanne auf dem Gelände hätten nur 3.000 Liter aufgefangen werden können.

"Erhebliche Verschmutzung"

Auf dem Bach bildete sich ein bis zu zwei Kilometer langer Ölfilm. Im Einsatz waren die Feuerwehr und die Untere Wasserbehörde des Vogelsbergkreises. "Es gibt eine erhebliche Verschmutzung der Gewässer und der Randstreifen", sagte ein Sprecher des Landkreises. Einsatzkräfte versuchten, das Öl aufzufangen. Dazu seien sechs Ölsperren eingerichtet und Bindemittel ausgebracht worden.

Um die spätere Reinigung der Uferbereiche müsse sich der Verursacher kümmern. Warum genau das Ventil undicht war, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Eine Gefahr für das Trinkwasser besteht nach bisheriger Einschätzung der Unteren Wasserbehörde nicht.

