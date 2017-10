Die Fahndung läuft auf Hochtouren: Nach der Veröffentlichung eines Phantombilds des Mannes, der bei Hünstetten eine elfjährige Schülerin missbraucht haben soll, sind bereits 60 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.

Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden weiter mit Hochdruck nach einem Mann, der am Freitagmorgen ein elfjähriges Mädchen in Hünstetten (Rheingau-Taunus) sexuell missbraucht haben soll. Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, gingen nach der Veröffentlichung eines Phantombildes des Sexualstraftäters bisher 60 Hinweise aus der Bevölkerung ein. Der Täter sei aber noch nicht identifiziert.

Eigene Arbeitsgruppe der Kripo

Der Mann soll das Mädchen am Freitagmorgen an einer Schulbushaltestelle im Ortsteil Limbach in seinen Wagen gelockt und in ein Waldstück gefahren haben. Dort soll er sich an der Elfjährigen vergangen und sie anschließend zur Schule nach Idstein gefahren haben. Von dort sei die Polizei alarmiert worden.

Eine eigens eingerichtete Arbeitsgruppe der Kripo arbeite an der Aufklärung des Falls, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach ersten Zeugenbefragungen und einer umfangreichen Tatort- und Spurensicherung, bei der Spezialisten des Landeskriminalamtes mit eingebunden waren, hätten sich bereits erste Ermittlungsansätzen ergeben.

Detaillierte Beschreibung

Der Täter soll 40 bis 45 Jahre alt und ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er soll einen dicken Bauch, einen Dreitagebart, dünne, ganz kurze, dunkle und abstehende Haare sowie auffällig gelbe und breite Zähne haben.

Der Mann habe zur Tatzeit eine Arbeitshose mit seitlichen Taschen, eine längsgestreifte schwarz-weiße Jacke und ein braunes Shirt getragen. Er habe eine helle Hautfarbe und soll Deutsch mit einem unbekannten Akzent gesprochen haben. Unterwegs soll der Täter mit einem dunklen Audi Kombi gewesen sein, der ein verschlissenes Sicherheitsnetz zwischen der Rückbank und dem Kofferraum hatte. Mögliche Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei zu melden.