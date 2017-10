Anfang Oktober wurde in Kassel die verweste Leiche eines 77-Jährigen gefunden, der offenbar getötet wurde. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen, doch völlig gelöst ist der Fall noch nicht.

Im Fall des Anfang Oktober tot in seiner Wohnung gefundenen Seniors aus Kassel haben Polizisten einen Verdächtigen festgenommen. Ein Haftrichter verhängte am Freitag Untersuchungshaft.

Der 64-Jährige ist ein Bekannnter des 77-Jährigen, der am 6. Oktober tot in seiner Wohnung im Stadtteil Niederzwehren gefunden wurde. Erst am Donnerstag war bekannt geworden, dass der Mann offenbar getötet wurde. Er war zuletzt am Tag der Bundestagswahl am 24. September lebend gesehen worden. Die Polizei teilte mit, dass er längere Zeit tot in seiner Wohnung gelegen haben muss.

Noch einige Fragen offen

Seine Nachbarn hätten Verwesungsgeruch bemerkt, ein Bekannter des 77-Jährigen stieß letztlich auf die Leiche. Da die Todesursache zunächst nicht zu klären war, wurde der Tote obduziert. Die Ergebnisse legen demnach nahe, dass der Mann getötet wurde. Details nannten Polizei und Staatsanwaltschaft mit Hinweis auf die weiter laufenden Ermittlungen nicht.

Die Beamten bitten weiterhin um Zeugenhinweise. Das Opfer war am 24. September, dem Tag der Bundestagswahl, zuletzt gesehen worden. Insbesondere möchten die Ermittler klären, wer den Mann zuletzt gesehen oder verdächtige Beobachtungen in und um die Karlsbader Straße in Kassel-Niederzwehren gemacht hat.

Sendung: hr-iNFO, 19.10.2017, 16 Uhr