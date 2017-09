Bei einem Unfall auf der B42 bei Büttelborn ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Er hatte bei ausgeschalteter Ampel einem Lkw die Vorfahrt genommen.

Ein 67-jähriger Mann aus Goddelau wurde bei einem Unfall auf der B42 bei Büttelborn (Groß-Gerau) am Montagabend tödlich verletzt. Das teilte die Polizei am frühen Dienstag mit.

Stoppschild missachtet

Demnach wollte der Mann mit seinem BMW gegen 23.30 Uhr von der L3303 auf die Bundesstraße Richtung Groß-Gerau einbiegen. An der ausgeschalteten Ampel missachtete er ein Stoppschild und übersah den aus Richtung Weiterstadt kommenden Lkw. Dieser krachte daraufhin in den Pkw. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Gesamtschaden beträgt nach Angaben der Polizei ungefähr 35.000 Euro. Die B42 war bis etwa 3.30 Uhr in der Nacht aufgrund von Bergungsarbeiten gesperrt. Wegen des geringen Verkehrs kam es kaum zu Behinderungen.