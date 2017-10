Anfang Oktober wurde in Kassel die verweste Leiche eines 77-Jährigen gefunden. Nach der Obduktion steht jetzt fest: Der Mann wurde getötet. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Polizei und Staatsanwaltschaft in Kassel sind am Donnerstag mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit gegangen: Sie suchen Zeugen, die Hinweise zu den Todesumständen eines 77-Jährigen im Kasseler Stadtteil Niederzwehren geben können.

Der Mann war zuletzt am Tag der Bundestagswahl am 24. September lebend gesehen worden, seine Leiche wurde am 6. Oktober entdeckt. Wie die Beamten nun mitteilten, muss der Mann längere Zeit tot in seiner Wohnung gelegen haben.

Nachbarn bemerkten Verwesungsgeruch

Seine Nachbarn hätten Verwesungsgeruch bemerkt, ein Bekannter des 77-Jährigen stieß letztlich auf die Leiche. Da die Todesursache zunächst nicht zu klären war, wurde der Tote obduziert. Die Ergebnisse legen demnach nahe, dass der Mann getötet wurde.

Details nannten Polizei und Staatsanwaltschaft mit Hinweis auf die weiter laufenden Ermittlungen nicht.

Sendung: hr-iNFO, 19.10.2017, 16 Uhr