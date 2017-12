Wegen eines beschädigten Stahlträgers bleibt die A44 bei Kassel in Richtung Osten voraussichtlich noch mehrere Tage gesperrt. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Dennoch kommt es zu langen Staus.

Ein beschädigter Stahlträger an einer Brückenkonstruktion auf der A44 sorgt seit Donnerstag für chaotische Verkehrsbedingungen rund um Kassel. Auch am Freitagmorgen staute es sich wieder auf mehreren Kilometern.

Bei Bauarbeiten an einer Unterführung war ein Betonteil gegen den A44-Stahlträger geprallt. Die Autobahn wurde daraufhin zwischen der Anschlussstelle Kassel-Bad Wilhelmshöhe und dem Autobahnkreuz Kassel-West in Richtung Osten voll gesperrt, wie ein Sprecher der Straßenbauverwaltung Hessen Mobil erklärte.

Weiträumige Umfahrung empfohlen

Bereits am Donnerstagabend war es zu Staus von 20 Kilometern gekommen. Im Berufsverkehr am Freitag stockte es ab Zierenberg, auch die Ausweichstrecken sind überlastet. Es wird empfohlen, den Bereich ab dem Kreuz Wünnenberg/Haaren zur A33 Richtung Bielefeld und von dort über die A2 in Richtung Hannover zur A7 weiträumig zu umfahren.

Die Sperrung werde laut Hessen Mobil voraussichtlich noch mehrere Tage andauern. Zunächst müsse geklärt werden, wie stark die Beschädigung sei, dann werde über weitere Maßnahmen entschieden. Ein Statiker untersuche den Schaden. Die Fahrtrichtung Dortmund ist nicht von der Sperrung betroffen.

