Ein abgebrannter Lkw sorgt auf der A5 in Richtung Frankfurt noch bis in den Nachmittag hinein für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Für zusätzliche Schwierigkeiten sorgte zudem wieder einmal eine fehlende Rettungsgasse.

Autofahrer brauchen auf der A5 weiterhin Geduld. Nachdem am Dienstagnachmittag um kurz nach 17 Uhr zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Raststätte Rimberg (Hersfeld-Rotenburg) ein Lkw in Brand geraten war, sind die Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist noch bis Mittwochnachmittag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Fehlende Rettungsgasse erschwert Zufahrt

Der mit rund 20 Tonnen Spanplatten beladene Lkw hatte zunächst im Bereich einer Baustelle festgesteckt. Die Autobahnpolizei sperrte deshalb die Autobahn in Richtung Frankfurt, es bildeten sich zeitweise kilometerlange Staus. Erst gegen 3.15 Uhr in der Nacht zu Mittwoch wurde eine Fahrspur in Richtung Süden wieder freigegeben. Von einer Entwarnung für die Autofahrer sei man aber immer noch weit entfernt, hieß es. Grund seien Reinigungsarbeiten.

Zuvor hatten sich bereits die Lösch- und Bergungsarbeiten extrem schwierig gestaltet, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei am späten Dienstagabend sagte. Glutnester mussten immer wieder gelöscht werden, der Lkw wurde komplett umgeladen. Für Ärger sorgte zudem wieder einmal eine fehlende Rettungsgasse, die die Zufahrt zur Unglücksstelle für die Feuerwehr erheblich erschwerte, wie die Einsatzkräfte kritisierten.

Pannen-Lkw blockiert Gegenfahrbahn

Auch in Richtung Norden war die Strecke am Dienstag zeitweise gesperrt: Gegen 18 Uhr blieb an der gleichen Baustelle, aber in entgegengesetzter Fahrtrichtung, ein weiterer Lkw liegen.

Da auch noch ein Feuerwehrfahrzeug die zweite Spur in dieser Richtung blockierte, sei der Verkehr auch in Richtung Kassel zum Erliegen gekommen, sagte der Polizeisprecher. Gegen 19.30 Uhr war die Strecke wieder frei.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 22.08.2017, 19.30 Uhr