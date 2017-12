Wohnmobil rast in Stauende - Fahrer tot

Der Fahrer eines Wohnmobils ist am Mittwoch ums Leben gekommen. Er war an einem Stauende auf der A67 auf einen stehenden Laster aufgefahren. Die Autobahn war rund fünf Stunden gesperrt.

Mit voller Wucht ist der Fahrer eines Wohnmobils am Mittwochvormittag auf der A67 zwischen Gernsheim (Groß-Gerau) und Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) gegen 11 Uhr auf einen stehenden Lkw aufgefahren. Der 63-Jährige hatte offenbar nicht rechtzeitig bemerkt, dass der Verkehr vor ihm zum Stehen gekommen war.

Durch die Schwere des Aufpralls überschlug sich das Wohnmobil und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Front des Fahrzeugs wurde dabei völlig zerstört, der aus Braunschweig stammende Fahrer starb.

Das Wohnmobil überschlug sich. Bild © Einsatzreport Südhessen

Die Autobahn wurde in Richtung Norden gesperrt. Erst gegen 16 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Der Verkehr staute sich auf bis zu sechs Kilometern. Auch auf der Gegenfahrbahn, die an gleicher Stelle bereits am Dienstag wegen einer Massenkarambolage gesperrt werden musste, kam es wegen dort abgestellter Einsatzfahrzeuge zeitweilig zu Behinderungen.

Zu dem ersten Stau hatte ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen zwischen Gernsheim und Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) geführt. Auch hierbei gab es Verletzte.

Sendung: hr-iNFO, 13.12.2017, 14 Uhr