Demolierte Autos an der Unfallstelle auf der A67

Demolierte Autos an der Unfallstelle auf der A67 Bild © Einsatzreport Südhessen

Nach einer Unfallserie ist die A67 bei Pfungstadt am Dienstag für mehrere Stunden voll gesperrt worden. Acht Autos waren an der Karambolage beteiligt, es kam zu langen Staus in Richtung Süden.

Auslöser der Karambolage war nach Polizeiangaben ein harmloser Auffahrunfall. Drei Wagen waren gegen 10.15 Uhr auf der A67 zwischen den Anschlussstellen Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) und Gernsheim (Groß-Gerau) zusammengestoßen. Im nachfolgenden Stau krachten dann fünf weitere Autos ineinander und verwandelten die Autobahn endgültig in ein Trümmerfeld.

Lage zunächst unübersichtlich

Die Lage für die zahlreichen Einsatzkräfte war vor Ort zunächst unübersichtlich. Es gab unterschiedliche Angaben zu der Anzahl der beteiligten Fahrzeuge sowie den Verletzten. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten aber lediglich zwei Personen leichtere Blessuren. Die Höhe des Sachschadens und die genauen Unfallursachen sind noch offen.

Die Sperrung der A67 in Richtung Süden konnte nach umfangreichen Bergungsarbeiten gegen 12.30 Uhr wieder aufgehoben werden. Der Verkehr staute sich ab dem Darmstädter Kreuz zeitweise auf sieben Kilometer. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, eine Rettungsgasse zu bilden. Eine Umfahrung der Unfallstelle erfolgte über die parallel verlaufende A5.

Sendung: hr-iNFO, 12.12.2017, 14.00 Uhr