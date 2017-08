Mehr als 24 Stunden nach dem Brand eines Schwertransports ist die A67 bei Gernsheim wieder für den Verkehr freigegeben worden. In der Nacht zum Mittwoch war die Autobahn erneut voll gesperrt.

Seit 4.45 Uhr am Mittwochmorgen läuft der Verkehr auf der A67 bei Gernsheim (Groß-Gerau) wieder normal. Über 24 Stunden nachdem hier am Dienstagfrüh die Reifen eines Schwertransports in Brand geraten waren, konnten alle Spuren beseitigt werden, wie die Polizei mitteilte. Für die abschließenden Arbeiten war die Autobahn in Richtung Norden am Abend ab 21 Uhr erneut voll gesperrt worden.

Spezialkran zum Umladen

Bereits am Dienstag hatte die Bergung viel Zeit in Anspruch genommen. Nachdem die A67 wegen erster Löscharbeiten in der Nacht gesperrt war, stand auch tagsüber nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Zum Abschluss musste nun die etwa 80 Tonnen schwere Ladung, eine Maschine zum Brechen von Steinen, mit Hilfe eines Spezialkrans auf einen anderen Tieflader umgeladen werden.

Bei dem Brand wurde offenbar auch die Fahrbahn beschädigt. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Auch ist noch unklar, warum das Feuer ausgebrochen ist.

Sendung: hr-iNFO, 16.08.2017, 6 Uhr