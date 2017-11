Sperrholz in Flammen

Ein mit Sperrholz beladener Sattelzug ist auf der A7 bei Bad Hersfeld ausgebrannt. Die Autobahn in Richtung Süden musste über Stunden gesperrt werden.

Nach dem Brand eines Lastwagens auf der A7 ist es am Donnerstag für Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen zwischen Bad Hersfeld-West und dem Dreieck Kirchheim gekommen.

Aus noch ungeklärter Ursache war am Morgen gegen 7.25 Uhr bei Bad Hersfeld in Fahrtrichtung Süden ein Sattelzug in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren löschten das mit 22 Tonnen Sperrholz beladene Fahrzeug. Da immer wieder Glutnester aufloderten, zogen sich die Bergungsarbeiten hin.

Stau wegen Gaffern

Die Autobahn in Richtung Süden musste bis kurz vor 15 Uhr komplett gesperrt werden. Während der Löscharbeiten musste auch die Autobahn in der Gegenrichtung zeitweise gesperrt werden.

Gegen 15 Uhr wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben, der Verkehr staut sich jedoch noch auf 19 Kilometer. Durch Schaulustige war es zunächst Richtung Norden ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen und einem Stau von fünf Kilometern Länge gekommen.

Am Morgen war die A7 bei Kassel-Süd bereits kurzzeitig wegen eines anderen Lkw-Unfalls gesperrt worden. Ein Lastwagen war umgekippt, der Fahrer wurde verletzt.