Polizeieinsatz vor dem Wohnhaus in Rodenbach. Bild © hr

Verdächtige Drähte an der Tür

Drähte an der Tür und verdächtige Substanzen in der Wohnung: Ein offenbar geistig verwirrter Mann hat die Polizei und Bewohner eines achtstöckigen Hauses in Rodenbach bei Hanau in Atem gehalten.

Wegen einer befürchteten Explosion ist in der Nacht zu Donnerstag ein achtstöckiges Wohnhaus in Rodenbach bei Hanau geräumt worden. In der Wohnung eines 40-Jährigen waren Polizisten zuvor auf verdächtige Drähte und Substanzen gestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Eltern alarmieren Polizei

Zuvor hatten sich die Eltern des 40 -Jährigen an die Polizei gewendet und die Sorge geäußert, ihr Sohn könne sich etwas antun. In der Wohnung des alleinstehenden Mannes entdeckten die Beamten eine Vorrichtung mit Drähten an einer Zimmertür. Da die Einsatzkräfte die Bedeutung der Drähte nicht sofort beurteilen konnten, räumten sie aus Sicherheitsgründen das Gebäude.

Hinzugerufene Spezialisten des Landeskriminalamtes fanden in der Wohnung des Mannes zudem verdächtige Substanzen. Um was es sich dabei handelt, war zunächst unklar. "Das Ganze war aber wohl eher harmlos", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Der 40-Jährige wurde in die Psychiatrie gebracht, die Bewohner durften noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren.

